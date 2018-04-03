Не бойся, страна! Это совсем не страшно

Начальники перевели дух. Траурные церемонии закончились.

"Неделя, другая. И мы успокоимся..."

...Они, начальники, если судить по телерепортажам - скорбели громче всех. Громче пострадавших.

Лишь пара кадров мелькнула в ТВ - про реально очумевших от ужаса, собравшихся на площадь в Кемерове простых граждан.

Все остальные репортажи - про свечи, цветы, грустные лица Путина и Тулеева (у них это плоховато получалось, но надо было грустить!).

Ритуальные действия по случаю гибели людей они произвели.

Теперь шаг за шагом и быстро будут отбегать от черты, у которой внезапно оказались.

От бунта. От КУЗБАССКОГО бунта.

У начальников-то хорошая генетическая память. Уж Тулеев-то точно помнит тот личный ужас - шахтерские забастовки в 89-м!

...Шаг за шагом они будут заставлять россиян забыть про "какое-то там Кемерово". ""Кемерово - это где?".

Они уже отлили в граните на будущем памятнике в будущем сквере - там, где сгорели, испортив им демографическую статистику ребятишки, согласованные цифры - "64".

...Очередной траур закончили. Отвели. Отчитались. Бровями в телевизоре похмурили...

Теперь - другая задача, другая вводная: забудьте. Забудьте до следующего траура. До следующего пожара. До наводнения. До лесных горений.

Да просто до взорвавшихся домов - из-за газового баллона, прикрученного скотчем.

Потому что у них племяш владеет фабрикой, где делают скотч. И у него госзаказ на скотчи...

***

...Они так устроили нашу страну, что мы горюем по их графику и их расписанию.

Не думаем, почему все вокруг горит и взрывается, а никто из Них - не горит и не взрывается вместе с нами.

Немедленно возмущаемся против всех, кто "против нас". Ищем следы Госдепа.

***

ОН и ОНИ, его окружающие, очень долго делали из нас и из России уродов и страну-урода в их цирке.

Сначала - развлекались. Теперь выдумывают, что с нами-уродами делать?

Но как быть тем, у кого НЕТ ГОРБА? За что должны страдать те, кому этот ГОРБ навязали, соорудили?

...Дети-то и бабушки, которые повезли ребятишек на праздник - они же верили, что ничего плохого в стране не бывает!

***

Кузбасс очень часто был разведчиком, первопроходцем в политике.

Сегодня мы попробовали на себе, так ли страшно, если Главный начальник сидит 20 лет в Главном Кресле, и вдруг его не стало!

...С утра сходил за сигаретами - все вокруг спокойно. Магазины работают. Автобусы ездят. Дворники долбят наледь на тротуарах...

Бунтов и демонстраций - "Верните нам нашего батюшку!" - нет.

Все работает так же, КАК И ВЧЕРА, когда Тулеев еще был Нашим Всем.

Когда "...есть Тулеев - есть Кузбасс!".

...Поглядывайте в нашу сторону, наблюдайте.

И убеждайтесь, что невозможность сменить Главного и Незаменимого - это очень сильное преувеличение.

Миф, который Он сам сочинил.

...Не бойся, страна!

Тулеев ушел, но небо на землю не упало.

Не исчезнет Россия и тогда, когда исчезнет ОН...