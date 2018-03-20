Наблюдение: итоги и выводы

Всё время пытаюсь осознать, что произошло. Мне не даёт покоя мысль – почему? Ну почему в условиях, когда на участок неожиданно пришел наблюдатель и меня там знают как облупленного, председатель обязательно созвонилась и доложила о форсмажоре наверх, а наверху знают и ненавидят меня именно за то, что я никогда не молчу по острым темам и не боюсь говорить правду, и они сидят и отчетливо видят, как я фиксирую настоящую явку, как я неотлучно слежу и записываю всё происходящее, ну почему в этих условиях не была дана команда провести выборы на участке так, чтобы комар носа не подточил и сделать всё предельно открыто, честно и аккуратно?

Почему? Это, друзья, самый важный вопрос. Вопрос последнего двадцатилетия, как минимум.

Отвечаю. Потому что не фальсифицировать выборы в текущей системе - невозможно. Система изначально подразумевает проведение именно «липовых» выборов. Выборов ненастоящих. Она исключает настоящие выборы. Система состоит из приказов о нарушении, инструктажей, способов нарушений, которые неукоснительно соблюдаются УИКами.

У полиции отняты любые возможности реагировать на преступления, даже если у них под носом будут вбрасывать бюллетени, заполнять липовые протоколы на их глазах, нарушать вообще самыми подлыми и немыслимыми способами любой этап выборов, даже если члены комиссий злорадно хохоча будут смотреть на полицейских и говорить им в лицо, что они плевать хотели на закон и в настоящий момент занимаются фальсификацией – полицейские не имеют права реагировать.

Они как зомби повторяют: здесь главный – председатель комиссии, мы не имеем права. Они не имеют права, друзья. Полицейские не имеют права пресекать нарушение закона.

В законе о выборах есть норма, что любой член комиссии, допускающий нарушения, а в моем случае это была комиссия в полном составе, где главным и самым наглым и циничным нарушителем была председатель, должен быть удален с участка, но сделано это может быть по решению суда. А теперь представьте какие у честных наблюдателей возможности обеспечить действие этой нормы закона после 20 часов вечера в воскресение, а может быть и глубокой ночью? Правильно – нулевые. Нулевые шансы. Таким образом, действующий закон всецело защищает фальсификаторов, наделяя их безграничными возможностями заниматься фальсификациями без каких-либо помех.

Вы всё еще думаете, что у нас есть выборы?

Но вернемся к моему конкретному случаю. Комиссия в цейтноте, она в тупике, они стоят перед развилкой: либо они продолжают упорно действовать по методичке, продолжая фальсификацию и со стопроцентной вероятностью я их ловлю и начинается скандал, либо они делают всё честно, при этом нисколько не нервничая, радуясь возможности иметь чистую совесть, но тогда они подставляют начальство, ведь итоговая картина на их участке будет разительно отличаться от картины в целом, от показателей на оставшихся 43 участках района.

Просто попытайтесь на минуту осознать этот выбор. Ну признайтесь, ну зашевелились на голове волоски. Это чудовищный выбор. И он стоит перед учителями, врачами, полицейскими, перед государством. И какое же решение принимает государство? Будем идти до конца! Будем фальсифицировать!!! Прорвемся!

Вы всё еще думаете, что имеете выборы? Нет друзья, это «выборы» имеют вас.

А что было дальше вы всё уже знаете.

А теперь - внимание! Я обсуждаю эту ситуацию с юристами и получаю ответ – в условиях нынешнего законодательства, в условиях существующих традиций следствия и практики судебной системы, то что произошло на твоем участке – не преступление, так как в итоге всё сделано корректно. Корректно? Друзья, а что тогда в России преступление в отношении выборов? Весь тот ад, который творился на моем участке, где нарушалась каждая норма, каждое правило, каждый этап, где была предпринята грубейшая попытка фальсификации – в итоге всё это не преступление.

У вас точно еще остались крупицы безрассудства называть это выборами?

И здесь мы приходим к новой развилке. Если то, что случилось на моём участке – не преступление на одном лишь том основании, что под моим давлением всё закончилось соблюдением законности, то где расследования по всем тем участкам, где преступления были доведены до конца? Это 41 участок, охватывающий 35 тысяч жителей моего района, на которых итоги выборов как лед и пламень отличаются от моего, это сотни и тысячи участков по всей стране, где технология фальсификации этой мрачной для страны ночью, была доведена до завершения.

Вы всё еще хотите оставаться безумцем, думая, что у вас есть выборы?

Вячеслав Чернов.

Оригинал