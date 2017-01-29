Классическое правило: почти каждый старается подняться в своей карьере на ступеньку выше своего уровня. Выше, чем ум, характер, "кредитная история" позволяют.

Был бы очень качественный начальник транспортного цеха, но бился, тужился, интриговал - и стал директором завода!

Был хорошим начальником цеха - стал абсолютно никаким, даже плохим! - директором.

Плохим, потому что все время психовал. Психовал, потому что ничего не получается. Ничего не получается, потому что...

...Почему-то кажется, что главное, чем Путин и Трамп похожи, что их роднит, они поднялись на ступеньку выше своих природных возможностей.

Из Путина вышел бы очень качественный глава администрации Президента РФ.

Исполнительный. Усердный. Тщательный. ВСЕГДА решающий поставленные начальником задачи.

Дали бы задание, сделать так, чтобы в стране расцветала демократия, чтобы лелеяли, оберегали пуще зеницы ока права каждого жителя страны - будьте уверены, он сделал бы все, чтобы так и было.

А судьба (черт руководил!), вынесла его в Президенты! А он не смог отказаться.

Трамп был бы очень-очень симпатичный миллиардер. Как наш Полонский, который, кто не помнит,- лихо посылал всех нас, малоимущих, в ж.пу.

Посылал, пока его не арестовали.

Эксцентричный. Верткий. Наглый и веселый. Такой рыжий и лохматый!

Остап Бендер, обремененный миллиардами, но свободный от правил поведения в приличном обществе.

И тот же черт его дернул: дерзай!

Нашептал желание залезть на ступеньку выше, чем можно.

...Нам предстоит интереснейшее зрелище.

Борьба двух парней, которые забрались выше, чем им было положено "по штатному расписанию".

Увы, в этой борьбе нам не удастся быть просто зрителями.

Про нас не смогут написать в титрах этой фильмы: " В результате их схватки ни одно мирное существо не пострадало."

P.S. Самое печальное для них, залезших выше, чем можно, обстоятельство.

Счастья, радости, свободы они там не находят. Власть там есть, но она вовсе не в кайф!

Лучше было бы остаться начальниками транспортного цеха. Могли бы хоть на День автомобилиста радостно выпить с шоферюгами...