Мои заграничные друзья против отечественной медицины

Получил сегодня превосходное письмо.

Нет, вот когда к моей тяжелобольной родственнице приходила врач-терапевт и тут же разворачивалась со словами: «Мы ходим только по гриппу, а будете жаловаться — себе хуже сделаете», — я всё понимал. Врач, на мой взгляд, — не очень умная женщина, что с неё взять.

Но тут письмо на двух страницах от главврача по фамилии Вайфман (они никогда не указывают свои имена и отчества, только инициалы).

И вот господин Вайфман (или госпожа — не имел чести) сообщает мне, что все изложенные мной факты в тексте «Минуту тишины» — клевета, за каковую я отвечу перед законом. И Вайфман, конечно, перечисляет соответствующие статьи с мерами наказания.

А суть текста была проста: к больной женщине не приходили врачи, несмотря на просьбы родственников, а когда женщина умерла, в карте больной обнаружились записи о визитах этих врачей. Визитах многочисленных и многоообещающих, «с видимыми улучшениями».

Дальше некто главврач Вайфман делает вывод:

«Из жалоб усматривается, что истина вряд ли Вас интересует. Темы Ваших публикаций — только негатив — как все плохо в России, как ужасаются (и радуются) Ваши заграничные друзья тому, что Вы рассказываете о своей стране. Вы считаете себя вправе приказывать «заткнуться» губернаторам с президентами, телеканалам, патриотам, государственникам, «и прочей шушере». Когда человеком движет ненависть, он всегда найдет, что очернить».

То есть предоставить опровергающие факты, позвонить по предоставленному мной телефону Вайфман с заместителями не могли, но усмотрели в моём тексте «право приказывать губернатору и президенту».

Особенное удовольствие получили, надо полагать, «мои заграничные друзья».

Чёрт побери, я имею такое право. Не я загубил руками врачей жену знаменитого архитектора. Не я оставил его в нищете.

А то, как я оцениваю вас, вашего губернатора и вашего президента — моё личное дело. Кстати, мой личный телефон у вас на столе — переслал его вместе с очередным бессмысленным ответом.

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