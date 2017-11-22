Кто стоит за новоуренгойским школьником?

В СМИ и соцсетях яростно обсуждается доклад школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге. Юноша имел неосторожность назвать солдат вермахта "невинными жертвами".

В результате на самого школьника, его педагогов, "кураторов" и всех, кто мог иметь отношение к докладу, обрушились историки, депутаты, пропагандисты нацизма и разные другие мутные личности.

В социальных сетях конфликт и вовсе слился в привычное помойное ведро: спорщики зациклились на вопросе о том, кто вёл себя во время Второй мировой более жестоко — солдаты вермахта или красноармейцы. Как будто доклад школьника Коли имел к этому вопросу хоть какое-то отношение.

Кто же был таинственным куратором мальчика, объявившего о невинных жертвах среди солдат вермахта? Впрочем, и тут слушатели недослышали, а большой доклад по требованию регламента был в спешке сокращён до двухминутной наивной оды пацифизму.

В.Путин в Германии, проект "Примирение над могилами — работа во имя мира"

Но куратор есть, и он в России всем известен. Это президент Владимир Путин, год назад открывавший аналогичное мероприятие, в рамках проекта «Примирение над могилами – работа во имя мира».

«Вместе они могут посмотреть на трагедии прошлого, проанализировать, к чему приводят национальная нетерпимость, стремление к порабощению целых стран и народов», — сказал президент России, имея в виду подростков, изучающих историю погибших в войне солдат врага.

Владимир Путин, как и новоуренгойский школьник, признал, что «каждая человеческая жизнь бесценна, это целый мир».

«Наши народы – народ Германии, народ Советского Союза – понесли самые колоссальные потери. И, конечно, помнить об этом обязательно нужно, для того чтобы ничего подобного в истории человечества в будущем не произошло. И, конечно, я уверен, что ваше взаимное посещение мест захоронений, ваши совместные дискуссии будут способствовать сближению молодых людей России и Германии», — напутствовал российских и немецких школьников Владимир Путин.

Придворным историкам, воякам и пропагандистам нацизма теперь есть с кем вступить в полемику.