Край, где все умерли

До 18 марта 2018 года Аман Тулеев досидит в кресле губернатора. Он бы мог и с того света досидеть, лишь бы стабильность не пошатнуть. Но стабильность всё равно пошатывается. Тулееву приходится изворачиваться, а он уже не молод для резких телодвижений.

Оригинал: журнал "Абажур"

Кузбасс — это кладбище. Здесь постоянно что-то роют, говорят унылые речи и безбожно пьют. Лучшие земли под рытьё и последующее захоронение кладбищенский сторож давно распродал заграничным холдингам.

Из всей прикладбищенской промышленности исправно работают только крематории разных видов. Крематории чадят, от этого умирают люди, для них роют новые ямы.

Никакой политики на кладбище нет. Покойные лишены избирательного права, а редким живым гостям не до того — они приходят сюда за памятью о прошлом, а не с мыслью о будущем.

В честь губернатора уже назвали картошку и пятницу, дали все возможные звания, пожизненный кабинет и охрану, лучшие участки на кладбище. Говорят, он и сам уже просился: отпустите с Богом, дайте исповедаться.

Здесь и далее — авторское осмысление действительности художественными способами.

Sic! Плоть

«Порядочность – это не пиджак, который надевают по выходным и праздничным дням, а в будние дни снимают. Она – либо есть, либо её нет», — Аман Тулеев

На деле, порядочность – это самый настоящий пиджак. Специальный, распоротый сзади, чтобы легче было снимать и надевать. Чтобы можно было перескакивать из компартии в «Единую Россию», травить бывших товарищей, разбазаривать областное имущество, недра, крупнейшие металлургические предприятия. На каждый случай по пиджаку – огромный нужен гардероб.

*** Аман Тулеев жив и здоров, вопреки злым языкам

Sit tibi terra levis. Дух

«Самый простой способ надавить на противника – перекрыть ему каналы поставки продовольствия. Вот тогда не мы сядем на диету, а диета сядет на нас», — Аман Тулеев

На кладбище, как известно, если кто и потребляет продовольствие, то в целях сугубо номинально-поминальных. В общем, пьют и закусывают. Исходя из этого, зафиксированный «национальным лидером» и поддержанный региональными отказ России потреблять человеческую еду рационален – трупам пища не нужна, а скорбеть можно посредством любой дряни.

Tertium non datur. Память

«Разве сравнимы нынешние испытания с тем, что одолели наши деды и отцы в годы Великой Отечественной войны? Близко нет! Сейчас не война. А проблемы? Скажите, когда в России их не было?» — Аман Тулеев

Мирное время в России никогда не было поводом для достойной жизни. На кладбище же вообще пофиг – война, не война. Там всегда больше мёртвых, чем живых, даже в Троицу. И в этом смысле, конечно, лучше, когда война. Война доказывает, что вся мертвечина российского общества – не просто так, а во имя высокой цели. На худой конец сгодится память о прошлой войне, разбавляемая локальными гибридными сражениями – поросшие бурьяном могилы дедов будут указывать погибшим у чёрта на рогах пацанам на былые победы.

Et cetera. Вечность

«Сегодня можно услышать рассуждения о том, что всё советское надо искоренить из сознания людей. Я считаю, история не бывает хорошей или плохой, постыдной или, наоборот, сверхгероической», — Аман Тулеев

О покойниках хорошо либо ничего, или о мёртвых не злословят – важный кладбищенский принцип. Бывало, в стране уничтожались целые народы, или во имя дурных идей гибли миллионы, то есть то и дело уничтожались, гибли, истребляли всё вокруг. Но те идеи давно мертвы, и плевать на их могилы – грех и вандализм. На кладбище не принято выкорчёвывать громоздкие памятники палачам и подонкам.

A sacris. Прощение

«Но до сих пор нет кодекса Совести. Я считаю, никакой закон не заменит совесть. <…> Нет таких законов! Но отвечать всё-таки придётся. Перед Всевышним! По большому счёту десять заповедей Христа – это своеобразная Конституция человечества», — Аман Тулеев

Как известно, помимо десяти заповедей, в Христианстве существует семь или восемь смертных грехов. Заповеди человечеством постоянно нарушаются во имя самых высших целей, и давно себя дискредитировали. Но смертных грехов по-прежнему принято стыдиться. Гордыня, зависть, уныние, — всё это довольно-таки низменные чувства.

В русском Православии первым семь смертных грехов сформулировал богослов Тихон Задонский, и сделал это весьма изящно с точки зрения современного русского языка. Одним из главных прегрешений перед богом было названо «лакомство». Современные теософы поясняют, что под этим словом имелось в виду безмерное желание внешних благ, но мы-то, жители главного кладбища России, помним магазин «Лакомка» в самом центре Кемерова. В советские времена, о которых хорошо либо ничего, в «Лакомке» можно было отовариться почти также, как в валютных «Берёзках».

При Тулееве «Лакомку» закрыли, но открыли кучу гигантских бесовских торговых центров, уничтожив под эту сурдинку добрую часть малого ритейлерского бизнеса. Торговые центры возвышаются эдакими мавзолеями, потому что трупам, как мы уже говорили, пища не нужна, а живые обойдутся нехитрым закусоном. По слухам, в каждом из «Променадов» хранятся святые мощи, и туда можно смело ходить молиться.

Post scriptum. Метафоры

«К каждому человеку нужно подходить индивидуально. Неважно, какого он возраста, если ему позволяет здоровье, если он находится в хорошей физической форме, творчески выполняет свою работу, то зачем его отправлять в отставку? А у нас нередко говорят: «Акела старый. Акела не может задушить тигра». Всё – приговор», — Аман Тулеев

Позади здания бывшего обкома партии, где сейчас сидит администрация области, стоит дом поменьше, называемый в народе «Теремок». О «Теремке» ходили самые зловещие и удивительные слухи – про катакомбы и шикарные апартаменты, бункеры и хранилища областных богатств. Всегда считалось, что обладание «Теремком» важнее «Мерседеса» с мигалкой, именного велосипеда и дачи с прудом.

Сейчас в «Теремке» живёт Тигр. Тигр уже старый, беззубый, когти его сточились, он пьёт дорогой коньяк и никогда не подходит к телефону. Раз в неделю, иногда реже, к Тигру приходит губернатор и душит его.

— Ну, как сегодня? – спрашивает губернатор?

— Ничего, можешь ещё, — отвечает Тигр, прополоскав горло коньяком. На его морде виден хитрый прищур, но это, скорее всего, нервный тик после перенесённого инсульта.

Тигр скоро умрёт, «Теремок» станет для него мавзолеем. Возможно, там откроется новый торговый центр – без товаров вообще, исключительно для паломников.

Губернатору придётся уйти в отставку. Или найти нового Тигра.