"Клуб самоубийц"

Помните эпизоды в остросюжетных фильмах, когда главарь какой-нибудь преступной группировки проверяет подопечного, протягивая ему пистолет в ожидании того, чтобы испытуемый убил несчастную, стоящую на коленях, жертву? Готовность пойти на преступление, перейти любую грань в случае необходимости – вот чего всегда ожидает от своих прислужников всякий главарь мафии. Обратите внимание - в обращении с Путиным у его подчиненных всегда присутствует крайняя растерянность. Посмотрите ролик, где Путин слушает доклад чиновников после трагедии в Кемерово.

Посмотрите, насколько у подчиненных отсутствует понимание того, как они должны обращаться к Путину, что они должны говорить, какую часть в речи должны занимать подобострастие и лесть, должны ли они говорить то, что ему приятно слышать или можно говорить по делу.

Страх, смущение, растерянность, полное непонимание. Они теряют дар речи и несут, порой всякую ахинею. А он слушает с непроницаемым видом. Путин ждет. Он вручает докладчику пистолет, из которого тот должен выстрелить себе в висок.

Если человек цепенеет, начинает трястись от страха, вместо разговора по делу начинает объяснять, как он любит Путина и насколько ему обязан всей своей жизнью – Путин благосклонно выслушивает любой бред из уст такого подопечного.

Путин никому не объясняет правила игры, никто не знает этикет общения с ним. Это делается специально, для того, чтобы выявить безрассудную преданность.

Если человек стреляет себе в голову из путинского пистолета – такой человек остается в команде и ему будет прощаться многое. К нему будет проявляться снисхождение.

Важно – чтобы человек был готов на любое преступление, на любую подлость, на любую ложь.

История с выборами из этой серии. Почему Тулеев усидел так долго, несмотря на провал по всем социально-экономическим показателям, несмотря на насквозь пропитанный коррупцией регион, несмотря на правовой беспредел и махровый феодализм?

Тулеев согласился на любые преступления ради Путина. Тулеев выразил готовность совершать гротескные, эпатажные преступления и Путин это высоко оценил.

Тулеев выразил готовность организовать более полутора тысяч преступных групп, состоящих из разного уровня чиновников и государственных служащих, которые самоотверженно и безоговорочно приняли на себя ответственность фальсифицировать любые выборы, самым чудовищным и масштабным образом.

В регионе с немногим более 2 миллионов избирателей, Тулеев на каждых выборах преподносил Путину на блюдечке с голубой каёмочкой около 600 000 мертвых душ – не проголосовавших избирателей, чьи голоса исправно заносились в путинский актив. Тулеев отменил подсчет голосов в принципе. Его нет. Он ввел в норму свои, особенные выборы – когда голосование есть, а подсчета голосов – нет. Есть только фиктивные протоколы, за которые мелкие сошки получают вознаграждение.

И Путин благосклонно принимает эту жертву.

Когда люди говорят: «а что, есть какая-то альтернатива Путину? Я что-то не вижу таких людей» - это говорит либо совершенно тупой, либо абсолютно бессовестный человек.

Альтернативы у главы мафии нет и быть не может. Альтернатива всегда мертва – вот главный принцип мафии. А главной задачей подчиненных является то, чтобы альтернатива никогда не возникла. И именно эта заслуга наиболее высоко ценится.

И именно для этого каждый путинский подопечный превращается в мелкую мафиозную сошку – чем больше мелких и жалких преступлений вынуждена совершить шестерка ради того, чтобы угодить шефу – тем более у неё закрепляется навык и привычка рассматривать себя исключительно в качестве прислуги и тщательно шпионить за всяким, кто пытается подорвать авторитет пахана.

Вот так и работает вся эта система.

Это клуб самоубийц. Вступая в него ты обязан отказаться от честности, порядочности, чести, достоинства, обязан присягнуть, что правда больше ничего не значит, обязан подписать меморандум о том, что отныне интересы страны будут неотличимы от интересов одного человека, ради которого ты обязан быть готов совершать любые преступления.

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