Их лица и сегодня сияют, как солнышки…

Я бы тоже перенес начало учебного года с 1 сентября. Не из-за Курбан-Байрама. Из-за Беслана.

С 1-го сентября, когда начался этот ужас, до 3-го сентября,ежегодно объявлял бы в стране Дни скорби. По убитым ребятишкам, которых, как нынче уже доказали в Страсбургском суде, начали убивать и взрывать не террористы (помолясь и "накурманбайрамившись". А иначе нельзя: Аллах не одобрит), а"защитники". Защитники Путина.

Это был показательный урок стране: люди,и даже дети,мелкие и "некозырные" карты в Его игре.

О, если бы Путин был Черномырдиным! Который,плюнувши на рейтинги и на то, что про него недруги скажут,разговаривал, убеждал, упрашивал террориста Басаева в прямом эфире ТВ не убивать людей!.

У Путина, как потом рассказывали, главная проблема была в другом. В том, чтобы не пустить Масхадова на переговоры в Беслан.

Потомуначали стрелять в ребятишек. Чтобы решить эту задачку в кроссворде, сочиненном Путиным.

...Вся подведомственная Владимиру Владимировичу начальственная Россия и сегодня не вспомнит про Беслан.

Кузбасс, который впереди России всей,еще в 2004-м "понял службу".

Главная газета области - "Кузбасс" Впервом номере,после ТОГО УЖАСА,вышла с "шапкой" на всю первую полосу: «ЗАТО НАШИ ЛИЦА СИЯЮТ, КАК СОЛНЫШКИ!».

Это про дождливое, но торжественное 1 сентября в Крапивинском, кажется, районе. Про Беслан "Кузбасс" не написал ни строчки.

...Не могу утерпеть. 1-го сентября (уже с 2004 года)выпиваю. Поминая и сгоревших от путинского спецназа мальчишек и девчушек, пришедших в тот день с букетиками цветов в бесланскую школу.

И тех, кого спасли. Их-то этим кошмаром, какой не забыть,исковеркали на всю оставшуюся жизнь!

...Вы готовы продолжать дискуссию про то, надо ли отменять вечную неприкосновенность к президентам. Вечную им защиту от суда, которую они сами себе сделали законом?