И, все-таки, журналистика - четвертая власть!

Про убийство Бабченко писать не могу. Как и все мои друзья я в шоке. Опустошен.

Очень хорошего парня, никогда ничего не боявшегося, застрелили в другой, соседней стране.

Показав, что "от нас не убежишь! (Скрипаль же получил!) У нас длинные руки!"

...Вечная Аркадию память!

Сил его родным и друзьям пережить этот шок!

***

А все-таки, журналистика так и осталась четвертой властью. А журналисты - "цепными псами демократии".

Если это - честная журналистика.

Как ни пытались ЭТИ ее уничтожить, купить, ввести цензуру, заглушить "ботами" - ничего у них не получилось.

И прикупить многих соловьевых, киселевых и зейналовых удалось, и из профессии тучу качественного народа выгнали, а ЧЕСТНОЕ СЛОВО уничтожить никак не удается.

Сегодня, идиоты и сволочи, пытаются убивать говорящих.

Но сообщу для них неприятную вещь: говорить, произносить честные слова не перестанут!

Шокировавшие убийства Щекочихина, потом Политковской, потом Шеремета, сегодня Бабченко - совсем для их сволочного плана бесполезны!

Честное слово будет искать "дырочку", как вода, "которая всегда дырочку найдет".

Его, слово, не законопатить.

...Увы, Владимир Владимирович, журналистов можно убить, а журналистику - нет!

Вы можете временно охмурять, зомбировать, внушать, но власти над умами вы не получите.

Потому что журналистика, журналисты - власть, РАВНАЯ вам.

Если не большая.

Она же, в отличие от вас, разговаривает с людьми.

С их умом и сердцем.

***

Прекращайте. Не стреляйте.

Берегите патроны. Хотя бы - последний.

Для - себя...