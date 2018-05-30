И, все-таки, журналистика - четвертая власть!

Про убийство Бабченко писать не могу. Как и все мои друзья я в шоке. Опустошен.
Очень хорошего парня, никогда ничего не боявшегося, застрелили в другой, соседней стране.
Показав, что "от нас не убежишь! (Скрипаль же получил!) У нас длинные руки!"
...Вечная Аркадию память!
Сил его родным и друзьям пережить этот шок!
***
А все-таки, журналистика так и осталась четвертой властью. А журналисты - "цепными псами демократии".
Если это - честная журналистика.
Как ни пытались ЭТИ ее уничтожить, купить, ввести цензуру, заглушить "ботами" - ничего у них не получилось.
И прикупить многих соловьевых, киселевых и зейналовых удалось, и из профессии тучу качественного народа выгнали, а ЧЕСТНОЕ СЛОВО уничтожить никак не удается.
Сегодня, идиоты и сволочи, пытаются убивать говорящих.
Но сообщу для них неприятную вещь: говорить, произносить честные слова не перестанут!
Шокировавшие убийства Щекочихина, потом Политковской, потом Шеремета, сегодня Бабченко - совсем для их сволочного плана бесполезны!
Честное слово будет искать "дырочку", как вода, "которая всегда дырочку найдет".
Его, слово, не законопатить.
...Увы, Владимир Владимирович, журналистов можно убить, а журналистику - нет!
Вы можете временно охмурять, зомбировать, внушать, но власти над умами вы не получите.
Потому что журналистика, журналисты - власть, РАВНАЯ вам.
Если не большая.
Она же, в отличие от вас, разговаривает с людьми.
С их умом и сердцем.
***
Прекращайте. Не стреляйте.
Берегите патроны. Хотя бы - последний.
Для - себя...