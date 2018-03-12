Господи, скорее бы выборы! Скорее бы они прошли!

Начинается последняя предвыборная неделя, а уже так полилось, что терпежу не хватает!

Вчера Он присутствовал на предвыборном КВНе. Хихикал. Одобрительно улыбался. Его показывали, кажется, чаще, чем тех, кто на сцене.

Хотел бы когда-нибудь прочитать рассказ выступавших на сцене, как их прогоняли через рамки металлоискателей. Как ощупывали, поставив в "зэковскую" позу. Как ФСБ изучало и одобряло (или не одобряло), отсеивало состав участников. Как согласовывали шутки - "экспромты" в Администрации Президента. (ОН ЖЕ - САМ БУДЕТ! Это вам - не шутки!).

...Сегодня, хотя и выходные, льется особенно усиленно.

Газета.Ру (и не только она) заполнена цитатами и заявлениями. ПУТИН О ТРАМПЕ: "Даже несмотря на то, что он работает первый президентский срок (в отличие от ВВП), он быстро учится...".

ПУТИН О КОНСТИТУЦИИ, отвечает журналистке NBC News: "Мне кажется, я уже говорил вам, что никогда не менял Конституцию. У меня и сегодня нет таких планов". (Конечно, сам никогда не менял. То Медведев подсуетится, то Госдума, то группа товарищей. А он же не может не подписать все эти предложенные поправки! Но - "Невиноватая я! Он сам ко мне пришел!").

ПУТИН О ПОМИЛОВАНИИ НАВАЛЬНОГО: " Я хотел бы сотрудничать с этими людьми и готов к этому...Помиловать можно любого человека, если он этого достоин." (Ну, значит, помилует. Но не сейчас. Сейчас он занят.Потом. Потом...И пусть он снова попытается избираться, потом. Если доживет...).

ПУТИН О РОЛДУГИНЕ: "Он один из моих друзей, выдающийся музыкант... Его доход достаточен, чтобы купить эти инструменты... Это точно не мои деньги." (Какие инструменты?! Он о чем? Его спросили не про виолончели, про деньги, запрятанные в панамах и кипрах. Этот друг Путина обнаружился в Панаме с миллиардами заофшоренных долларов! На эти, "непутинские" деньги можно закупить всю музыку во всем мире и на долгие годы!).

...Господи! До выборов еще целая неделя!

Скорее бы ОНО состоялось!

Чтобы ЕГО с его мельканием в ТВ, с его враньем и хихиканьем стало бы меньше.

Пусть врет, как обычно. Как всегда.

Когда нет ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА.