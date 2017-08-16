Функция человека

Чудовищно глупое слово «геополитика» приобретает сакральные смыслы. Похоже, человечество всерьёз верит, что конфликты между государствами существуют и их нужно решать любой ценой.

Мы потешаемся над северокорейцами, придумавшими себе альтернативную реальность, шагающими строем в школу и на фабрику, но сами живём в омутах заблуждений. Политики, политологи (вот вам чудная функция, с кандидатами, докторами и доцентами) рассуждают о неизбежности ядерного конфликта в ситуации с КНДР.

Вопрос только в том, кто должен этот конфликт разгребать. Одни только американцы, или придёт Китай и всех разгонит? Или, быть может, встрепенётся Россия, вспомнит былые военные успехи, возомнит, что умеет не только бесхозные полуострова тырить. И тоже, конечно, в бой, против новых мировых гегемонов?

Человечество утратило здравый смысл, отбросило в сторону культуру, науку, секс, и, судя по сводкам новостей, снова захотело большой войны. А каждая новая война должна быть кровавей и масштабней всех предыдущих.

— Политолог, эй, политолог! – Говорю я воображаемому кандидату или доценту из телевизора – остановись, политолог! Скажи своим студентам (у тебя, чудака, есть студенты), что государство – это ничто. Это прислуга, жалкая серость, которую мы не должны замечать. И тебе, кандидату, истерично рассуждающему о «геополитике», срочно необходим доктор.

А ведь у этих телевизионных стратегов обычно есть большие дома, и в этих домах есть прислуга. Мне хотелось бы увидеть в каждой из 15 комнат особняка директора какого-нибудь института каких-нибудь исследований портрет управляющего.

Скажите, завсегдатаи Рублёвки, там над каждым домом реет собственный флаг? Там каждый гувернёр решает, можно ли дочерям хозяина носить джинсы, или только платья? Охранники избивают хозяйских детей за дерзости в адрес родителей или самих охранников? Это правило, закон, инструкция?

Ну и, конечно, границы. Понятно, что соседские разборки бывают бессмысленными и беспощадными. Даже если у вас нет прислуги, вам хоть раз в жизни хотелось замочить в сортире соседа – алкоголика, наркомана, хулигана, воришку. Но вы, как правило, этого не делаете. Не потому, что рядом с домом полицейский участок, а через дорогу – здание с крестом на маковке. Нет, вы просто не идиот.

Но на своей территории вы защищаете себя и своих близких. Кого вы защищаете в войнах? Какого чёрта вы кормите миллионы дармоедов, которые никогда и никому не приносили пользы? Всё, что они умели и умеют – это убивать. Адекватные соседи не нанимают киллеров.

Посмеиваетесь над экстазом северокорейцев, видящих по телевизору своего пухлого лидера? Но чем вы лучше? Чем лучше ваши россии, америки, украины, вообще любые государства? Каким нужно быть дикарём, чтобы возносить свою прислугу? Понимаю, если вы спите с горничной, то можете на ней и жениться. Но разве имеет право горничная решать, какой фильм вам дозволено смотреть в кинотеатре? Спите вы с ней, ну и что? Не женились ведь пока. А она с кем только не спит.

Ваш охранник одет в форму, и вы предупреждали его, что если напьётесь и станете обижать жену и детей, то пусть он вас как-то попридержит. Но вы легко можете уволить своего охранника. Даже начальника охраны. Тем более, когда узнаете, что в подвале вашего же дома он устроил частную тюрьму.

Придя в ресторан, помните: не официант решает, что именно вы должны себе заказать.

Осуждаете фанатизм, презираете полоумных ворожих? Но сами регулярно кланяетесь тому самому странному домику с крестом на маковке, обожествляете тряпки, трупы и неумелые картинки. Оскорбляетесь, когда над вами посмеиваются, бросаетесь в драку. Подумайте, не пора ли посетить психиатра. Может быть, ещё не поздно…

В конце концов, почему не встряхнуться, сказать себе: «чёрт побери, затмение нашло», и поставить мир с головы на ноги. Признать, что любые государственные границы – фикция и условность. Любые государства – прислуга, челядь, необходимая обуза, а вовсе не священный повод расстаться с жизнью во имя очередного психоза своего телохранителя.

Эти припадки случаются с прислугой чаще, чем хотелось бы. Вашему водителю мерещится, что он за рулём собственного автомобиля, и даже водителю маршрутки иногда хочется увезти своих пассажиров по местам своих детских приключений. Но только вы решаете, когда ему остановиться на остановке.

Ваш лифтёр как функция существует ровно для того, чтобы в случае поломки лифта оперативно вас вызволить. Не ему решать, до какого этажа вы имеете право доехать. Ни один лифтёр в мире не должен этого решать, и совершенно непонятно, зачем вы даёте лифтёрам такие полномочия.

Врач должен лечить, а не раздавать болезни, как награды, в торжественной обстановке.

Полицейский, надевший форму, не становится властью. Даже по закону он является всего лишь представителем власти, то есть представителем вас, человека без формы, вашим подчинённым, которому вы вольны давать необходимые указания. Снимет форму – можно будет поговорить как с равным, а в форме – он ваш сотрудник, обязанный соблюдать субординацию. Не понравился, не справился, косо поглядел, – уволили с работы, пусть скитается по мусорным бакам.

И ради бога, которого вы придумали для оправдания собственного безумия, относитесь так же к мэрам, губернаторам, министрам, депутатам, президентам… С чего бы этот разгильдяй в рабочее время охотится за щуками и летает с журавлями? У вас в подъезде не прибрано, дайте ему швабру в руки. Но вначале запретите размахивать попусту бейсбольной битой, утверждая, что во имя вашей пятиэтажки необходимо поубивать всех жильцов соседнего барака.

Наконец, снимите со стен своих комнат портрет управдома. Он старый и лысый. Не обязательно каждый раз ему об этом говорить – человек всё же, но цена этому человеку как функции – ломаный грош. Прислуга не может зарабатывать больше хозяев, особенно если приносит хозяевам одни неприятности. Слуга может быть отличным человеком и даже другом — в свободное от работы время. Иначе случится бардак, разруха, массовые драки — всё, чему поклоняются историки.

Ни один управдом мира не стоит того, чтобы ребёнок тонул, удерживая в руках его портрет, или чтобы тысячи молодых людей гибли за его идею построить новый правильный дом.

Вырваться из пелены заблуждений, стряхнуть с брюк прилипал-политологов, и жить дальше. Полагаю, вам есть чем заняться, и выборы нового управдома – не повод трындеть о них целый год. Если вы ещё не впали в маразм или другое критическое состояние, и лавочка у подъезда не стала вашим последним прибежищем.

Оригинал: журнал Абажур