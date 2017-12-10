Ещё шесть лет

В Новокузнецке, втором городе Кузбасса (для новокузнечан, конечно, первом) прошёл митинг сторонников Алексея Навального. Администрация города как бы признала рекордную явку — около тысячи человек, но в иллюзорном мире областных СМИ никакого митинга не было.

Оригинал: "Абажур"

Всё было наоборот, сообщает пресс-служба новокузнецкой администрации: горожане встречали зиму и метали валенки. Зиму встречали. В Сибири. В декабре. Для жителей Новоильинского района, где проходил митинг, открыли каток, лыжню, ледовые площадки. Как только закончился митинг — праздник спешно свернули.

Скажите, вам не скучно? Нет, я понимаю, крымнаш, встали с колен, кольцо врагов, но вы же не только из яйца вылупились. Вы это слышите много лет, а человеку хоть немного интеллектуально обеспеченному становится скучно, когда много лет одно и то же.

Мэр объявляет конкурс

Некоторые с жёнами и мужьями разводятся. Или что-то меняют. Игры там ролевые, в Белоснежку переодеваются, — метание валенка давно не актуально. Или вот все хотят профессионального роста. Сегодня ты, положим, кочегар, и тебе интересно смотреть на огонь. И завтра интересно. А послезавтра ты среди бела дня идёшь с этим огнём искать для себя что-то новое.

Ну или книги. Предположим, вы читаете книги. И вы не на том самом острове, куда можно взять один любимый томик. У вас есть выбор. Но читаете вы всегда одного и того же «Тома Сойера». Между прочим, одна из лучших книг в истории человечества. Но каждый вечер читать «Тома Сойера» — этак недолго с ума сойти. Том Сойер непременно сошёл бы. Но он знал, чем себя занять, он хватал Бекки Тэтчер, Гекльберри Финна, ещё пару друзей и отправлялся на остров играть в пиратов.

Почему вы не хотите играть в пиратов? Почему вам всё это не опостылело, как любому нормальному человеку? Почему вы встречаете зиму в середине декабря, когда уже два месяца сугробы?

Отправляйтесь к психологу, и психолог подтвердит: протест против рутины – здоровое состояние человека. Все справляются по-разному: кто-то пьёт, кто-то меняет свою жизнь, кто-то пытается изменить окружающий мир.

Скажите, вы все такие старые, что готовы променять многоцветную бурную деятельность на убогую серую стабильность? С виду не скажешь.

Представьте, что ещё шесть лет телевизор будет бубнить в вашей комнате: «хохлы, америкосы, враги, майклбом». Ещё шесть вам будут врать о ваших же непомерных зарплатах, о низком уровне безработицы, о лучшей в мире медицине…

Не понимаю, как это может не оскорблять. Вы же не поголовно идиоты, что бы там ни говорил Эдгар Аллан По. Нет, чёрт возьми, вы подумайте, шесть лет. За это время ребёнок вырастает и идёт в школу.

Хотите, я скажу, почему молодёжь идёт на митинги Навального? Хотя бы на этот – в насквозь путинском Новокузнецке – где набралось рекордное количество участников. Почему они крутят пальцем у виска, узнав, что в ста метрах два бугая съели по 150 пельменей каждый и получили от мэра одну мультиварку на двоих?

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Потому что молодёжи прикольно. Кажется, в России человек стареет лет в 30. Слышите, он говорит о необходимости всех завоевать, о том, что прямо сейчас может повторить, показательно тягает гири на радость мэру, — так вот, он дряхлый старик. Дайте ему скандинавские палки, пусть идёт на ежедневную прогулку. Или валенок в руки — вместо гранаты.

А молодым круто. У молодых «движуха». Навальный – не Навальный, без разницы. Лишь бы не вся телевизионная плесень, не концерты мастодонтов эстрады, не площадный юмор, не валенки, не пельмени, не приход зимы в самой её середине. Сегодня Навальный для них – такой же молодой и живой, как они сами. А вы, скулящие о стабильности в кольце врагов и жадно поедающие халявные пельмени, боюсь, уже привыкаете к земле, как в старом анекдоте.

В конце концов, прекратите умирать от скуки – есть множество других прекрасных болезней. Мечта уничтожить мнимого врага, быть может, бодрит вас, но попробуйте уничтожить уныние в себе. В конце концов, ваш бог завещал вам не унывать. Истребляйте тоску, радуйте старца.

А господь, как известно, помогает тем батальонам, которые хорошо стреляют.