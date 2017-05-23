Для кого закон не писан…

РБК сегодня: "Минюст объяснил проведение государственных митингов в обход закона". Странное, из 37-го года - "государственные митинги". Но сказало РБК то, что и так все знали. Государственно-одобренная скорбь и государственно-организованная радость - это было, есть и, кажется, будет.

Минюст, не мудрствуя лукаво, произнес: в законе о митингах, где заявку надо подавать не позднее, чем за 10 дней, ничего не говорится о государственных органах, как о заявителях массовых мероприятий. А раз про них ничего не сказано - им можно все.

...Здесь вам - не тут!

Это в америках и европах Закон - один для всех! Даже для тех, кто его пишет и кто его подписывает. И для граждан, и для депутатов, и для Президента!

У нас другой подход: всем, кому мы, депутаты, не запретили - разрешено все!

Разрешено кричать в телевизоре практически фашистские лозунги. Разрешено - там же - лжесвидетельствовать, врать публично. И про наших военных -"ихтамнетов" - в "ДНР" и "ЛНР", например. И про подло сбитого, в стиле Каддафи - "малазийца".

Разрешено оскорблять честь и достоинство тех, у кого нет даже депутатского значка. Потому что какие же честь и достоинство у холопов?

...Законы разные. Для них и для остальных - разные. И именно это приближает наш плохой финал.

И их - финал.

...Да, по закону нельзя воровать. Лжесвидетельствовать. Убивать. Насиловать. Издеваться над страной, где живешь...

Читайте законы внимательней.

А есть там, в законе, фамилии Соловьева, Сечина, Усманова, Медведева? А Путина?

В их законах только наши фамилии...