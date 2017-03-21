Демасонизация всей России – вот наше спасение!

Прибалты, Украина озабочены десоветизацией своих стран. Сносят памятники верным ленинцам и ему самому, переименовывают проспекты Ленина и площади Октябрьской революции. Мы пойдем других путем! Так, помнится, сказал Ильич.

Мы будем бороться с масонами. Искать масонов. Громить их масонские ложи. Приговаривать особо оголтелых масонов к срокАм.

С жидами будем разбираться чуть позже. Но всех "жидо-масонов", которые нашему величию не дают вырасти, догоним и "замочим в сортире"!

...Думаете, это я сам - от фонаря - все сочинил?

Газета.Ру: «МИЛОНОВ ПРИЗВАЛ ГЕНРОКУРОРА ПРОВЕРИТЬ "МАСОНСКИЕ ЛОЖИ" В РОССИИ».

Не пытки в карельских зонах. Не законность "платоновских" поборов с "дальнобойщиков" и, по цепочке, с каждого из нас.

Не обвинения про Медведева, которые Навальный опубликовал. Который де, не стесняясь, ворует!

И даже не то, почему всех, кто пытается сам выдвинуться хоть в мэры, хоть в президенты, почему их всех заливают "зеленкой", закидывают яйцами. И никто из хулиганов (так они обозначены в УК) не посажен на "пятерочку".

Озабоченный Милонов озаботился масонами.

..."Покемонов" - победили. Геев - тоже. Спасибо Милонову.

И масонов победим.

...Я, не юрист, но краем уха слышал, что закон обратной силы не имеет.

Можно как-нибудь придумать, чтобы имел?

Чтобы этому Милонову (и всем сегодняшним милоновым, которых в, прости господи, парламенте РФ, несчетно) присудить пожизненное? За соучастие в ОПГ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ " .

P.S. Если в кране нет воды, значит, выпили масоны. А вовсе - не ЖКХ!