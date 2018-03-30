Давайте эволюционировать в народ

После того, как я опубликовал историю о собственном участии в выборах президента в качестве наблюдателя и она стала известна широкой аудитории, я ощущаю ответственность информировать вас о том, как развиваются дальнейшие события.

Всем известно, что государство потратило большие деньги, чтобы оснастить избирательные участки системами видеонаблюдения. Нам говорят, что эти камеры призваны обеспечить прозрачность выборов и служить средством доказательства допущенных на избирательном участке нарушений.

Так ли это?

Я воспользовался своим законным правом и направил запрос на предоставление записи с камер наблюдения, установленных на участке. Мой запрос вы можете прочитать на первых трех сканах.

В запросе я перечислил 17 нарушений избирательного законодательства, допущенных избирательной комиссией в ходе подсчета голосов избирателей. Отдельные из этих нарушений длились, порой, по несколько часов и указать точное время начала и окончания каждого отдельного нарушения не представляется возможным. Мало того, нарушения происходили иногда одновременно, иногда следовали друг за другом или одно вело к следующему. Так как при подсчете вообще ничего не делалось по закону, а происходило одно непрерывное 8-ми часовое нарушение, я указал временной период, за который мне необходима запись с камер, а именно с 8 утра 18 марта по 4 часа утра 19 марта.

И знаете что? Я даже получил ответ. Его вы можете прочитать на последнем скане.

Организованная преступная группировка не желает, чтобы её преступление было раскрыто.

А я хочу, чтобы это преступление было раскрыто, поэтому мы продолжим методично и последовательно добиваться разбирательства и расследования по данному делу и я буду знакомить вас с тем, как преступники каждым свои действием и каждым шагом будут доказывать, что они - преступники.

На сегодняшний день я стою на своём и обвиняю Тулеева А.Г. в том, что под его личным руководством были чудовищным образом сфальсифицированы выборы на всей территории Кемеровской области.

Помогали ему в этом мэры населенных пунктов а исполнителями преступлений были свыше 15 тысяч человек, входящих в составы избирательных комиссий.

И я легко и просто могу доказать эти обвинения в любом суде, если будут предоставлены материалы по делу, а именно - записи с камер наблюдения и книги избирателей, в которых совершались отметки о выдаче избирателям бюллетеней для голосования.

Считаю, что дело должно быть предано широкой огласке, и к нему должно быть подключено внимание общественности.

Речь идет о государственном преступлении, совершаемом в Кузбассе на каждых ключевых выборах, группой лиц, по предварительному сговору.

Это тяжелое уголовное преступление. Оно должно быть расследовано.

Если вы против, чтобы вами руководили преступники, подключайтесь, каждый из вас может сделать что-то.

В следующих постах я поделюсь информацией о том, какое участие каждый из вас может принять для того, чтобы очистить власть от рецидивистов, которые уже не могут жить без преступлений, совершают их, практически на автомате, порой, безо всякой необходимости.

Люди, давайте эволюционировать в народ.

Вячеслав Чернов.

Оригинал.