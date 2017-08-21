"Будьте готовы, ваше величество!..»

О, не случайно Путин нынче повез с собой в Крым Медведева - второе лицо в государстве! Надо было, на всякий случай, прихватить и Валентину. Она же следующая в очереди править! Береженого бог бережет!

А ну как, пока "Сам в Форосе" все эти сечины, ротенберги и усмановы соблазнят Дмитрия Анатольевича на ГКЧП-2! (" Ты же вылитый Янаев! Только лучше! Лучше! Поэтому успех гарантирован!").

И будет он в телевизоре, с трясущимися похмельными руками, рассказывать российскому народу про временно нетрудоспособного из-за болезни Путина.

Нельзя расслабляться!

Те, из предыдущего ГКЧП тоже ведь хором Горбачеву кланялись: - Новое мЫшление - это Вы очень правильно придумали! Давно надо было нАчать! Теперь вот углУбим, построим какое-нибудь Сколково, займемся цифровой экономикой, блокчейнами и биткойнами...

А смотри, как все быстро обрушилось!

Нет, совсем убить, может, и не убьют. По приказу какого-нибудь Навального, "спецбортом" вернут из Крыма.

Но спустится он по трапу во Внуково уже не президентом, а так, персонажем. Фигурой из прошлой истории.

И хорошо если не ФИГУРАНТОМ!

...Бдит. Время такое, что лучше перебдеть, чем, недобдевши, печально закончить свое триумфальное правление.

...Он умудрился профукать все авансы, данные Ельцину мировым сообществом в надежде на то, что Россия станет свободной, проесть все, что получила страна от внезапно высоких цен на нефть, наступить (и день за днем продолжать наступать) не только на каждого россиянина, но и на интересы ЛУЧШИХ, ВЫДАЮЩИХСЯ россиян,

И быть после этого уверенным и спокойным?

Не расслабляйтесь, Ваше Президентское Величество!

Если не мы, ваши недруги, то они, ваши ближайшие друзья сделают ЭТО!

P.S. Но я торчу!

Он уже не в первый раз в день начала путча едет в Крым! Что их всех в финале так тянет в Форос?