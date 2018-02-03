Большой Путин

Дорогой друг, задумывался ты когда-нибудь, сколько денег уходит на разные ерундовые государственные службы? Представь себе смету «Ныряние Путина в прорубь». Охрана, «случайные» компаньоны-ныряльщики, фсо-шные попы, подогрев проруби, наконец.

Или вот уже ставшая притчей история о росте президента. Всем известно, что Путин – плюгавый мужичок, по разным оценкам – от 169 до 171 см. Казалось бы, что тут страшного – управлять страной можно и будучи лилипутом. А Владимир Владимирович – «мастер дзюдо», и, возможно, в личной схватке мог бы уложить нескольких трампов.

Но, скажем, в иконописи есть один из главных законов – персонажи на рисунке иконы должны отличаться по размерам в соответствии со своей значимостью для христианской культуры. Не может находиться маленький Иисус подле накачанного двухметрового Понтия Пилата.

Этот примитивный способ распределения важности давно прижился в политике. Сталин был на пару сантиметров выше Путина, но один в один с Гитлером. Однако нарисовать отца народов равновеликим фюреру – означало закончить свою карьеру без права переписки.

На фотоколлажах Сталин предстаёт чуть выше и заметно шире в плечах своего бывшего союзника.

Пожалуй, советское искусство нашло в себе силы согласиться только с низким ростом Владимира Ленина, обыграв это чрезвычайно обаятельно. Все мы помним про солдата Шадрина с чайником в Смольном. «Братцы! Товарищи! Я разговаривал с Лениным!» Ленин был ростом 165 сантиметров.

Пожалуй, самым мелким из советских вождей был Никита Хрущёв – 160 см. Это не помешало ему выглядеть в газетах СССР куда более могучим, чем Джон Кеннеди с его 1 м 83 см.

На пять сантиметров выше нынешнего нацлидера вымахал генсек Брежнев. На знаменитом фото поцелуя с Хонеккером Леонид Ильич выглядит явным доминантом, однако на снимке с тогдашним американским президентов Джеральдом Фордом (183) генсек уже не так убедителен.

Чекист Юрий Андропов, совсем недолго возглавлявший страну, был не чета нынешнему хозяину Кремля – 182 см. Запомнился неординарными инициативами: борьбой с коррупцией и отловом милицией граждан на улицах в рабочее время. Но его фотосравнения с западными лидерами не запомнились.

Перестроивший страну и мир Михаил Горбачёв был среднего роста (175), но вовсе этого не стеснялся, как и знаменитого родимого пятна на голове.

Подменявший Путина Дмитрий Онвамнедимон Медведев (162) относился к мастерству фотографов тщательно – его отличия в росте с почти гигантом Обамой (185) были не так заметны на фоне невысоких Саркози и Берлускони.

Мы не знаем, комплексует ли Владимир Путин из-за своего роста. Но администрация президента, ФСО и всевозможные службы протокола замечены в явных фрустрациях по этому поводу. Путина с Обамой российские фотокорры предпочитали снимать сидя или с выгодных ракурсов.

Дональд Трамп (188) ещё выше Барака Обамы, и публичные встречи с российским президентом у него как-то не складываются. Должно быть, проблемы роста.

Публичные российские политики поголовно выше Путина. Не потому ли Жириновский (182), Зюганов, Миронов и Явлинский (все около 175) не удостоились дебатов с ВВП? Вероятно, та же участь ожидает Павла Грудинина (тоже 175). Даже Собчак (173) переросла своего фальшивого «крёстного», что уж говорить об изгое Навальном (188).

Религиозное отношение к росту человека в псевдорелигиозной России переходит все границы. Одни с удовольствием называют главу государства «карликом», другие возражают, что зато каков его взгляд, рукопожатие, блеск лысины.

У нас есть подозрение, что избрание премьер-министром Дмитрия Анатольевича мотивировалось администрацией президента исключительно размерами – этот наверняка не подсидит, не затеет переворота – мелкая фигура.

Один из величайших американских президентов Франклин Рузвельт все свои славные политические победы одержал, находясь в инвалидном кресле. Его рост был 188 сантиметров – ровно как у Навального. Впрочем, мы не делаем в связи с этим никаких аналогий и можем только гадать, как изменилась бы жизнь нашей страны, если бы Владимир Путин был большим.

Оригинал: Абажур-журнал.рф