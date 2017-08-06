А ведь действительно - надоели!

Мы радостно ерничаем над щукой Путина, трусами Медведева и "эффективным менеджером в области судостроительства " Лизой Песковой. Но с каждым днем мы ерничаем все менее азартно. Притомили.

Кажется, слоган "Надоел!" был точным.

Надоели!

...Хотя, им, нашим начальникам, даже нравится, что мы хихикаем над ними именно по таким, глупым поводам.

Потому что, если перестанем отвлекаться на их глупости - начнем задавать куда более неприятные для них вопросы.

Почему, например, Путин и Медведев не приехали в Якутск, где масштабная авария на "Мире"?

Почему не вмешались в явную аферу с "реновацией" жилья в столице? Аферу алчную, наглую, корыстную.

Почему тихой сапой, удавив протест дальнобойщиков, настояли-таки на "Платоне"?

А нераскрытое убийство Бориса?

А сбитый "малазиец"?

А тысячи убитых жителей в "братской Украине"?

И это наша геополитическая победа, то, что нас построили в один ряд с Ираном и Северной Кореей?

...И главный вопрос, который им не хотелось бы от нас услышать: Почему вы все время - уже 17 лет! - в СТОРОНЕ ОТ СТРАНЫ?

Почему вы всегда в стороне от наших проблем, от наших неприятностей. От нас, которые "источник власти".

Вы всюду, где надо дать указания. Но вас никогда нет, когда нам плохо. Вас нигде нет, чтобы отвечать, участвовать, сопереживать.

Почему вы БРЕЗГУЕТЕ РОССИЕЙ, руководить которой однажды взялись?.