А у них ноги из ж.пы растут!

...По утрам хожу за сигаретами в ближайший киоск, и всякий раз притормаживаю, как витязь на распутье. По пути две тропинки. Одна - там, где начальство запланировало. Ухоженная и заасфальтированная. В пяти метрах другая - стихийная. Прямиком через газон. Утоптанная до степени асфальта - ВСЕ там ходят.

Удивило и понравилось когда-то, что при строительстве новосибирского Академгородка не спешили прогладывать дорожки. Взяли паузу. И только после асфальтировали и благоустраивали именно там, где люди протоптали.

Люди же не ошибаются, знают, где удобно.

***

Намозолил язык повторять свою формулу: "Всякую проблему, всякую задачу надо прошагать НОГАМИ".

Решать не из уютного кабинета. Не пролетая на вип-самолете над подведомственной территорией. Не мчась кортежем по свободной от других машин трассе.

НОГАМИ!

Хочешь выяснить, где и какие нужны пандусы, прилавки, двери в магазинах и конторах, и даже туалеты - садись в инвалидную коляску. И покатайся день-два. Даже если ты не инвалид Тулеев, а завтрашний губернатор Цивилев.

Хочешь что-то поменять в пенсионном законодательстве, похимичить с пенсиям ? Сам и всем причастным к этой затее прикажи месяц, записывая в тетрадку все траты, пожить на обычную (а на не твою будущую!) пенсию.

И ты, уверен, удивишься.

И я, удивлюсь, если кто-то из вас не сбледнёт с лица. И вообще не уйдет потом на больничный.

Кстати, о больничном. О медицине. Забинтуй ногу (понарошку), сходи в понедельник в ближайший травмпункт. По понедельникам там обычно народу много, а врачей - как обычно. Один.

В очереди услышишь очень много полезных советов властям по поводу медицины.

...Крымский мост? Мост на остров Русский? Перед тем, как затеять - походи. Поспрашивай. Может по этим мостам и ездить-то будет некому?

"Платон" - попроси дальнобойщиков оценить колесами. А другим глазом следи за ценами в магазинах.

НАДО НОГАМИ!

Потому что, если только на бумаге, если забыть про овраги - люди будут ходить вовсе не там и не так, как планируешь.

***

Всякая проблема должна сначала прошагаться ногами.

Но, судя по всему, у них не только руки из ж.пы растут. Но и голова!

И даже ноги из ж.пы растут!!!

P.S. Даже такой симпатичный для них "закон Яровой" приняли, а не исполнить!

И принципиальнейшие майские Его указы!

И все у них получается не так!

Потому что И РУКИ, И ГОЛОВА, И НОГИ - ИЗ Ж.ПЫ РАСТУТ!