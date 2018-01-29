А поутру они проснутся...

Скажу несколько слов вдогонку вчерашней акции. Она состоялась и это - главное.

Она состоялась по всей стране. И это - новое, непривычное.

Не помешал даже мороз. Январь, как ни крути, все же не март месяц!

Маловато вышло? Это зависит от того, с чем сравнивать.

Мы, кто помнит, изумлялись в 2000-м, собравшимся когда-то у памятника Пушкину в Москве.

...Важность акции протеста можно оценивать и по косвенному признаку: как сильно ее, даже малочисленной, не хотела власть.

Нынче они сделали все, чтобы не допустить.

Выпиливали болгаркой двери, искали телестудию Навального. (Сеть уже рыгочет: "Все двери не выпилите!").

Посылали защитницу от "злых чеченцев, которые ползут на берег" - Ксюшу Собчак, в Грозный. Подозреваю, охраняли ее самые верные нукеры Рамзана Ахматовича.

А после, ее же, послали передать передачу Навальному, которого скрутили на Тверской.

Нужен же фарс!

"...Передайте передачу. А то люди говорят, что по тюрьмам заключенных сильно голодом морят...".

Главный признак, по которому можно оценивать важность оппозиционных акций, не численность. Не результат, которого и не просчитать.

Главный признак - усилия власти помешать этой акции. Количество полицейских, выстроенных "вдоль по Питерской". А их в некоторых городах было в разы больше тех, кто в мороз вышел-таки и возмущался против предстоящих "выборов"...

...Навальный,как бы кто про него не говорил, уже вошел в историю.

Его фамилию только Путин не может вспомнить.

Население, чем дольше власть будет его гнобить, тем лучше запомнит Главного Противника Путина.

....У демократов есть беда: у них - короткое дыхание.

Они хорошо бегут "стометровки" и очень плохо - марафоны. Марафоны с необозначенным финишем.

Алексей Навальный уже войдет в историю нынешней России. Да, пока как спринтер.

Но найдутся, надеюсь, в стране и марафонцы. Люди с долгим дыханием. Думающие и о детях, и о внуках, которым жить в этой стране...

...Согласен с Сатаровым. Все начнется наутро. 19 марта. Когда народ очухается от угара предвыборных придумок Кириенко...

...А поутру они, то есть мы, подозреваю, проснемся. И очень удивимся. И завопим: "Так жить нельзя!"